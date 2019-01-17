Четверг, 17 Января 2019 17:05

АрмИнфо.Заявление минских посредников по итогам парижской встречи глав внешнеполитических ведомства Армении и Азербайджана, сохраняя тенденции предыдущих заявлений, тем не менее, содержит новые элементы. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

При этом, как заметил он, новые элементы - хорошо забытые старые, которые неоднократно появлялись на разных этапах переговорного процесса. "В заявлении содержится очень интересная формулировка о конкретных шагах по подготовке к миру. Это одновременно и посыл, и призыв и формула, направленная, в первую очередь Баку, который не отказывается от милитаристских намерений по решению проблемы. Данный призыв предполагает долгосрочные действия, общества должны понять, что нет альтернативы миру, нет возврата к прошлому, не должно быть проигравших и победителей, должен быть общий знаменатель. Это особенно важно на фоне того, что за последние тридцать лет в основе политики Азербайджана лежала армянофобия. Это также предполагает диалог всех сторон, то есть возвращение Степанакерта за стол переговоров", - заявил Бабаян. При этом он посчитал невозможное имплементацию формулы "территории в обмен на мир". "Имплементация этой формулы принесет не мир, а новую войну, поскольку в случае возвращения территорий безопасность Арцаха окажется под серьезной угрозой, и Баку, обольщаясь этим, развяжет новую широкомасштабную войну",- заявил Бабаян, подчеркнув, что не узрел в призыве сопредседателей о подготовке к миру подобного подтекста. Следующим примечательным положением в заявлении, является призыв к реализации региональных экономических проектов. На сей счет Бабаян заметил, что власти Арцаха неоднократно говорили о такой возможности. "К примеру, мы неоднократно предлагали сотрудничество в сфере обмена водными ресурсами, однако Баку отказывался", - заявил он. При этом Бабаян призвал не забывать о реальности дел, ведь Баку говорит одно, а делает другое.