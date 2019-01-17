Четверг, 17 Января 2019 16:04

АрмИнфо.В связи с инцидентом ранения военнослужащего А.Акопяна 13 декабря 2018 года его сослуживцу, рядовому А.М. предъявлено обвинение по факту нарушения правил обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, последний обвиняется по статье 373 УК РА. На данный момент солдат находится под надзором командования части.

Следствие по данному делу продолжается.