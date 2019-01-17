Четверг, 17 Января 2019 14:56

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что 17-го января по положению на 11:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Согласно источнику, Варденяцский перевал открыт только для легковых автомобилей. Автодорога Сотк-Карвачар для грузовиков закрыта, а для легковых автомобилей - труднопроходима. Труднопроходимы автодороги, ведущие к селам Мирак и Чарчакис Арагацотнского марза. На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, Апаран и Арагац Арагацотнского марза местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс закрыта для всех типов автомобилей. Есть опасность схода лавин. Согласно полученным данным из центра по кризисным ситуациям МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть скопилось 83 грузовых автомобиля, 59 легковых автомобиля и 1 автобус.