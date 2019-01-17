Четверг, 17 Января 2019 14:51

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершилось предварительное следствие по делу о злоупотреблениях при раздаче удобрений в общине Налбандян. На основании полученных доказательств предъявлено обвинение главе общине.

Как сообщает пресс-служба СК, согласно данным следствия Г.Мкртчян, являясь главой общины Налбандян, в ходе своего пребывания на данном посту, осуществлял хищения в особо крупных размерах, а также участвовал в фальсификации документов.

В частности, с 2015 по 2016 гг Мкртчян в рамках программы государственной поддержки, пользуясь своим служебным положением, присвоил себе большое количество удобрений под именем людей, которые не обращались в сельскую администрацию для приобретения удобрений, таким образом, нанеся государству ущерб в 598.000 драмов.

Кроме того, староста не перевел средства, полученные при продаже азотных удобрений с 2015 по 2016 гг, на счет соответствующего ООО, и, используя свое служебное положение, присвоил сумму в размере 672.000 драмов. С целью сокрытия данных преступлений Мкртчян осуществил фальсификацию документов.

На основании полученных доказательств главе общины Налбандян предъявлено обвинение по 179 и 314 статьям УК РА. В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. Последний полностью возместил ущерб, нанесенный государству, выплатив сумму в

1.270.000 драмов. Материалы по делу отправлены в суд.