Четверг, 17 Января 2019 13:41

АрмИнфо. "Просвещенная Армения" сообщает, что заявление партии о членстве в "Альянсе либералов и демократов за Европу" (ALDE) было принято.

Согласно источнику, в письме председателя "Альянса либералов и демократов за Европу" Ганса ван Баалена главе ПА Эдмону Марукяну, в частности, отмечается, что Бюро ALDE обсудил и одобрил заявление об аффелированном членстве партии. "Ваша заявка будет включена в повестку следующего заседания партийного совета ALDE, которое состоится 9 февраля в Берлине", - подчеркивается в письме.