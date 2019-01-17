Четверг, 17 Января 2019 13:40

АрмИнфо.Отделом по борьбе с контрабандой Комитета госдоходов Армении в аэропорту "Звартноц" 10 января 2019 года были подвергнуты обыску две посылки с одеждой весом в 25 кг, которые гражданин Ирана пытался отправить в Канаду.

Как сообщает пресс-служба КГД, гражданин ИРИ Р.А., который пытался пресечь госграницу с Ираном был доставлен в отдел КГД Сюника. Также в окрестностях аэропорта "Звартоц" был обнаружен другой гражданин Ирана

С.Е., который был причастен к инциденту.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РА, ведется расследование.