Четверг, 17 Января 2019 13:37

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам состоявшейся 16 января в Париже встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

В заявлении посредники отмечают, что вначале провели отдельные встречи с главами МИД двух стран, затем состоялась совместная встреча. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Это четвертая встреча глав МИД в таком формате.

Итоги переговоров были подведены на встрече с министром Франции по делам Европы и внешним связям Жаном-Батистом Лемуаном. Сопредседателей приняли в Елисейском дворце.

<Участники встречи выразили сторонам признательность за прилагаемые усилия, направленные на сохранение атмосферы, способствующей интенсивным переговорам и достижению результатов. Главы МИД обсудили широкий круг вопросов по урегулированию карабахского конфликта, согласились с необходимостью реализации конкретных мер по подготовке населения к миру. В ходе встречи сопредседатели обсудили с министрами основные принципы и параметры для данного этапа переговорного процесса. Министры и сопредседатели также обсудили шаги для организации возможной встречи глав Армении и Азербайджана, для придания серьезного импульса переговорам. Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Посредники планируют в ближайшее время встретиться с руководителями двух стран>, - говорится в заявлении.