Четверг, 17 Января 2019 13:36

АрмИнфо. В ходе оперативно­следственных мероприятий, проведенных СНБ Армении, было выявлено и предотвращено коррупционное преступление, в котором был также замешан сотрудник областного управления полиции.

Как сообщает пресс-служба СНБ, лесничий Степанаванского лесхоза ГНКО "Айантар" Н.Т. по заранее достигнутой договоренности с директором данного лесхоза организовал незаконную вырубку деревьев, вывоз и продажу дров. За сделку с июля по октябрь 2018 года он получил взятку в размере 300.000 драмов. С тем, чтобы правоохранительные органы не препятствовали незаконной вырубке деревьев и вывозу дров, Н.Т. предложил заместителю начальника Степанаванского отделения полиции

Н.Х. взятку в размере 150.000 драмов.

Возбуждено уголовное дело, 3 лицам предъявлено обвинение, в отношении двоих в качестве меры пресечения избран арест. В отношении третьего участника преступления применена подписка о невыезде.