Среда, 16 Января 2019 20:02

АрмИнфо. Формально в Армении нет монополий, но республика все еще не избавилась от последствий наличия монополий, давно работающих на различных сегментах рынка. Об этом на пресс-конференции 16 января заявил председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян.

По его словам, в Армении за долгие годы сформировались монополии на импорт различных товаров, в том числе бананы и сахар. "На сегодня, число импортеров сахара возросло, но разве армянский рынок настолько велик, чтобы являющийся долгие годы монополистом хозсубъект добровольно уступил свои позиции? Сложно представить, что при сохранении нынешних объемов рынка и потребления в стране появились бы новые игроки", - сказал глава КГД.

Как сообщил Давид Ананян, власти страны сегодня думают над тем, как создать условия для увеличения объёмов потребления, к примеру, налаживания производства с использованием сахара или других товаров для последующего экспорта готовой продукции.