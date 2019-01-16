Среда, 16 Января 2019 19:55

АрмИнфо.Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

"По случаю Вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения от имени правительства Китайской Народной Республики и от себя лично выражаю Вам искренние поздравления.

Для Китая Армения является традиционным партнёром дружественного сотрудничества. В последние годы сохраняется динамика здорового и стабильного развития китайско-армянских отношений, непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие, достигнуты значительные результаты в совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь".

Я готов и впредь поддерживать тесные рабочие контакты с Вами и прилагать усилия к продвижению непрерывного развития двусторонних отношений, укреплению практического сотрудничества во всех областях, чтобы принести больше реальной пользы народам наших стран.

Желаю Вам дальнейших успехов на высоком государственном посту".