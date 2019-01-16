Среда, 16 Января 2019 19:33

АрмИнфо. Следователь Специальной следственной службы (ССС) Республики Армения отклонил ходатайство группы защиты от 9 января о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщают адвокаты Роберта Кочаряна, отклонение ходатайства было мотивировано тем фактом, что обвинение было основано на достаточных доказательствах, полученных в соответствии с законом, и нет никаких обстоятельств, исключающих уголовное преследование.

Ранее Специальная следственная служба (ССС) направила ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о продлении на два месяца срока ареста второго президента Роберта Кочаряна. Одновременно защита Кочаряна представила ходатайство в Специальную следственную службу о прекращении уголовного преследования. Адвокаты считают, что Кочарян не может обвиняться по статье "свержение конституционного строя" по делу о событиях 2008 года, потому что тогда этой статьи и предусмотренного ею состава преступления в Уголовном кодексе Армении не было.