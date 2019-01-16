Среда, 16 Января 2019 19:07

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 15 января в штаб- квартире НАТО в Брюсселе принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников ГШ ВС, которая проходила в формате государств, участвующих в миссии <Решительная поддержка> в Афганистане.

Как сообщили в пресс-службе МО Армении, заседание было посвящено обмену мнениями о процессе миссии <Решительная поддержка> с военной и политической точек зрения, о долгосрочных проблемах сил коалиции и перспективах развития Афганистана. -