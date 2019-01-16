Среда, 16 Января 2019 18:04

АрмИнфо. В результате структурных преобразований, 128 налоговых инспекторов Комитета госдоходов (КГД) Армении уволены с работы. "И это только начало",- отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил глава КГД Давид Ананян 16- го января на пресс-конференции в Ереване.

По словам председателя Комитета, еще в октябре 2018 года сотрудники 7 управлений, осуществляющих инспекционные действия, порядка 580 человек, получили уведомления о возможном сокращении, обусловленные структурными реформами. В итоге, как пояснил Ананян, по сути, была проведена централизация процесса проверок, что привело к оптимизации персонала. По его словам, в отношении каждого сотрудника принималось отдельное, коллегиальное решение. В течение более чем двух месяцев оценивалась профессиональная компетентность 580 сотрудников КГД. "В результате, 128 из них были уволены, и, с сожалением, отмечу, что выбор был произведен между хорошим и лучшим сотрудником. И нельзя сказать, что все они были достойны сокращения. Но это только начало", - заявил он, подчеркнув, что того требовала структурная оптимизация. Остальные около 450 сотрудников были переназначены

В течение ближайших 2-3 месяцев данные сотрудники будут находиться в кадровом резерве КГД и, как указал Давид Ананян, возможно, ведомство пересмотрит свое решение в отношении отдельных лиц.