Среда, 16 Января 2019 16:43

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 16 января в рамках форума "Неделя стабильности в Абу-Даби" сегодня принял участие в конференции "Саммит Будущего", где он выступил в качестве главного докладчика.

Как сообщает пресс-служба президента, Армен Саркисян заявил о необходимости стимулирования зеленой энергетики, подчеркнул важность глобализации, либерализации рынка, индустриальной революции, развития высоких технологий, которая затронула все сферы жизнедеятельности человека. Все это, по словам президента РА, сделает жизнь на планете совершенно иной.

Он также рассказал о революции в Армении, которая началась с шествия нескольких человек и завершилась двухсоттысячным митингом на главной площади республики. По его словам, все это произошло из-за того, что мир глобализировался, что все связаны друг с другом одной нитью - социальными сетями. "Так что, да здравствует глобальный мир! Да здравствует новый мир!" - резюмировал президент РА.