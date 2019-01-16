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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 16 января в рамках форума "Неделя стабильности в Абу-Даби" сегодня принял участие в конференции "Саммит Будущего", где он выступил в качестве главного докладчика.
Как сообщает пресс-служба президента, Армен Саркисян заявил о необходимости стимулирования зеленой энергетики, подчеркнул важность глобализации, либерализации рынка, индустриальной революции, развития высоких технологий, которая затронула все сферы жизнедеятельности человека. Все это, по словам президента РА, сделает жизнь на планете совершенно иной.
Он также рассказал о революции в Армении, которая началась с шествия нескольких человек и завершилась двухсоттысячным митингом на главной площади республики. По его словам, все это произошло из-за того, что мир глобализировался, что все связаны друг с другом одной нитью - социальными сетями. "Так что, да здравствует глобальный мир! Да здравствует новый мир!" - резюмировал президент РА.
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|Ли Кэцян направил поздравительное послание Николу Пашиняну
|Специальная следственная служба отклонила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна
|Начальник Генерального штаба ВС Армении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе принял участие в заседании Военного комитета НАТО
|Президент Армен Саркисян назначил Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна вице- премьерами
|Тигран Григорян назначен на должность судьи Ереванского суда общей юрисдикции первой инстанции
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|Лавров: Москва надеется, что сможет содействовать урегулированию карабахского конфликта
|Суд отклонил ходатайство Заруи Постанджян об изменении меры пресечения в отношении Армена Биляна с ареста, на подписку о невыезде
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|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию по переводам Swift для новых клиентов- представителей малого и среднего бизнес
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|Грант Маркарян: Арцах должен быть единым, никто не имеет права делить народ НКР на черных и белых
|Исполняющий обязанности генсека ОДКБ поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
|<Дашнакцутюн> подвергла резкой критике нынешние власти Армении
|Ардшинбанк за 2018 год выплатил добросовестным заемщикам cashback в 50 млн драмов
|Премьер-министры Армении и Грузии провели неформальную встречу в Болниси
|Премьер-министр Японии поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер- министра Армении
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
|Президент Арцаха участникам Общего собрания АРФД: "Дашнакцутюн" и ее структуры являются мостом, который связывает родину и диаспору
|С 18 по 19 января температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Посол Азербайджана российским коллегам: все проблемы исчезнут сами собой, если в скорейшем времени урегулировать карабахский конфликт на справедливой основе
|МИД РФ направил в посольство Азербайджана записку о дискриминации россиян
|В Париже стартовала встреча Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|Адвокат: третий иск в ЕСПЧ может включить положения о нарушении прав Роберта Кочаряна по политическим мотивам
|Ереван занял 167 место в мире по качеству жизни
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 16-го января
|Мэрия: в рамках пятилетней программы на 2019-2023 гг. в Ереване планируется посадить до 500 тысяч деревьев
|СНБ опровергает информацию об аресте водителя главы начальника Полиции Армении за взяточничество
|Гражданами Армении в СНБ добровольно сдано большое количество оружия и боеприпасов
|В Арцахе с 16 по 24 января пройдет Всеобщее Собрание партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Суд дважды за сутки отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отводе судьи
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатурам глав постоянных парламентских комиссий
|Лилит Макунц: Во фракции нет никаких внутренних конфликтов и противоречий, которые могли бы подтолкнуть депутата сложить мандат
|Хасан Роухани поздравил Никола Пашиняна
|Фракция "Мой шаг" Национального Собрания Армении предлагает сформировать 11 постоянных парламентских комиссий
|Айк Марутян: Решение о демонтаже ряда кафе на площади <Свободы> окончательное и пересмотру не подлежит
|Генпрократура Армении представила статистику случаев смерти в армии
|Ален Симонян, Лена Назарян и Вае Энфиаджян избраны вице-спикерами армянского парламента
|Минздрав: В Армении наметилась тенденция к увеличению числа острых респираторных болезней
|Пашинян: В Эчмиадзине действуют кланы, которые пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются установить в городе свою власть
|Третьему судье по делу Кочаряна повторно заявлен отвод
|Пашинян: Экономическая революция произойдет тогда, когда граждане страны будут шагать в этом направлении вместе с правительством
|Никол Пашинян: В Армении после революции не произошло перераспределения собственности, в том числе в сфере масс-медиа
|Аналитик: На шантаж Баку "снайперской войной" Еревану следует ответить новой переговорной повесткой
|Президент Армении выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с гибелью людей при крушении самолета "Boeing 707"
|Депутат парламента от правящей фракции представил заявление о сложении своего депутатского мандата
|Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении дальнейшему углублению и расширению армяно-туркменского сотрудничества в различных сферах
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 15-го января
|Президент Армении и наследник престола эмирата Абу-Даби обсудили весь спектр отношений между странами
|Посол Республики Армения в Соединенных Штатах Америки вручил свои верительные грамоты президенту Дональду Трампу
|Президент Арцаха Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
|Армен Саркисян в Абу Даби с госминистром ОАЭ Султаном Аль-Джабером обсудили взаимовыгодное сотрудничество
|Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост главы армянского правительства
|Спикер: Армения осуждает любые формы нетерпимости и насилия в отношении представителей национальных меньшинств
|Гагик Царукян: Для решения имеющихся вызовов необходима консолидация всех политических сил Армении
|Сейран Оганян: Подобные беззакония являются поползновением на ценности и достижения новейшей истории нашего народа и подрывают устои государства
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