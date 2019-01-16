Среда, 16 Января 2019 16:08

АрмИнфо.Почти за полгода никто из представителей шоу- бизнеса так и не откликнулся на призыв главы Комитета госдоходов Армении Давида Ананяна добросовестно исполнять свои налоговые обязательства. Об этом Ананян заявил 16 января на пресс-конференции.

Еще 10 сентября 2018 года, на встрече с журналистами глава КГД Давид Ананян заявил, что в сфере культуры "в совершенстве" сформирована культура уклонения от уплаты налогов. "К примеру, у нас есть любимые певцы и певицы, они пишут и исполняют патриотические песни, но до сих пор кто-либо из них не представил декларацию о годовых доходах", - сказал председатель КГД, подчеркнув, что данная императива действует уже порядка 25 лет.

Как оказалось, единственный деятель культуры, своевременно представивший декларации, - народный артист РА Тигран Мансурян. "По состоянию на сегодня никто из них не изъявил желание представить декларацию о доходах",- посетовал главный налоговик.

Вместе с тем, Ананян заверил, что в скором времени ведомство найдет механизмы склонить эту категорию налогоплательщиков к добросовестному исполнению своих обязательств. При этом, как подчеркнул глава КГД, все действия налоговой службы будут вытекать исключительно из буквы закона.

Напомним, что в декабре прошлого года КГД выступила с заявлением, в котором призвала представителей шоу-бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность, декларировать свои доходы. В противном случае, налоговая напоминала, что незаконная предпринимательская деятельность может привести и к уголовной ответственности.