Среда, 16 Января 2019 16:07

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Артура Мкртчяна удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Решение будет обнародовано 18 января в 17:30. Отметим, что адвокаты Кочаряна представили в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Второго президента Армении с ареста на подписку о невыезде, в свою очередь Специальная

следственная служба направила ходатайство о продлении ареста Кочаряна. Отметим, что Роберт Кочарян обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван кентрон", где позже был арестован. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов. 28 декабря суд общей юрисдикции Еревана перенес рассмотрение ходатайства адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении под залог на 9-го января 2019 года. Накануне, 8 января в беседе с корреспондентом АрмИнфо Алумян также отмечал, что защита намерена обратиться в Конституционный суд. "Мы считаем, что законы в той трактовке, в которой они были применены к Роберту Кочаряну, являются антиконституционными. В частности, речь идет об отмене Кассационным судом решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и направлении данного дела обратно в Апелляционный суд", - отметил Алумян.