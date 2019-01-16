Среда, 16 Января 2019 16:06

АрмИнфо. Москва надеется, что сможет содействовать урегулированию карабахского конфликта, сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс- конференции по итогам года.

"Прошлый год был годом, когда в Армении сменилось руководство, поэтому то, что касается нашего вклада в работу сопредседателей по нагорно-карабахскому урегулированию, он ограничился ознакомительными контактами", - сказал министр. По его словам, в этом месяце ожидается очередной контакт сопредседателей МГ ОБСЕ с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Думаю, что на этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта, который уже обрел черты застарелого, но который вполне поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества, в том числе в лице сопредседателей",- сказал Лавров.

По его мнению, прозвучавшие, в том числе, из Баку заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки. Надеемся, что и армянские друзья ответят взаимностью", - отметил Лавров.

Отметим, что сейчас в Париже при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.