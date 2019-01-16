Среда, 16 Января 2019 16:06

АрмИнфо.Адвокат члена группы "Сасна Црер" Армена Биляна, обвиняемого в убийстве полицейского Гагика Мкртчяна при захвате полка ППС , глава партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ее подзащитного.

Постанджян заявила, что ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении Биляна с ареста на подписку о невыезде. Проходящий по данному делу член группы "Сасна Црер" Павел Манукян также выразил свою точку зрения, заявив, что Армен Билян нужен армянской нации. "У Биляна не было преступного прошлого, он как гражданин, который беспокоился о будущем армянской нации, осуществлял свою борьбу", - подчеркнул Манукян.

Однако, правопреемники погибшего высказались против данного ходатайства. Жена погибшего Гагика Мкртчяна, заявила, что человек, который борется за будущее народа, не может красть деньги из банкомата, во имя родины человек не идет на кражу. "Мне не интересно, кто ранил Гагика Минасяна, он 27 дней был ранен, и в течении 12 дней был в сознании, я разговорила с моим мужем и он рассказал мне, как получил ранение", - отметила жена погибшего полицейского.

Суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил, что принял решение отклонить ходатайство стороны защиты.

Отметим, что из 10 членов группы "Сасна Црер" под арестом находятся только двое - Армен Билян и Смбат Барсегян, которые обвиняются в убойстве трех полицейских. Остальные 7 членов группы были выпущенуы под поручительство депутатов.

Напомним, что группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции в Ереване и удерживала находящихся там

людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента РА Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий, по официальным данным, пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших - медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.