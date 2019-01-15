Вторник, 15 Января 2019 19:35

АрмИнфо.Город Ереван занял 167 место в мире по качеству жизни с индексом 122,13. Это следует из опубликованного сайтом numbeo.com рейтинга лучших городов в мире для жизни, составленного по нескольким параметрам - климат, качество здравоохранения, цены на потребительские товары и жилье, уровень загрязнения, транспорт, безопасность и покупательская способность.

Как передает портал UfaTime.ru, cтолица Беларуси - Минск занял 130 место в таблице с показателем 143,39, Алматы (Казахстан) - на 208 месте с результатом 87,69, Киев (Украина) следует сразу за Москвой, расположившись на 192 месте с показателем 104,51. Лидером среди российских городов стал Нижний Новгород с общим индексом 151,74. Город на Волге занял 109 место в мировом рейтинге среди 226 мегаполисов. Столица Грузии Тбилиси заняла 172 место, Баку - 197-ое.

Самое некачественным для жизни городом оказался Каракас - столица Венесуэлы.

Возглавляет список самых лучших городов в мире для жизни австралийская Канберра с индексом качества жизни 224,3. За ней следуют Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия), Цюрих (Швейцария), Мэдисон (США), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Колумбус и Шарлотт (США)