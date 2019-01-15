Вторник, 15 Января 2019 17:54

АрмИнфо.Служба национальной безопасности опровергает муссируемую в СМИ информацию об аресте водителя и помощника начальника Полиции Валерия Осипяна Гора Акопяна за взяточничество в особо крупных размерах.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо начальник управления по связям с общественностью СНБ Самсoн Галстян, данная информация не соответствует действительности, и Гор Акопян не арестован.

Меж тем в Полиции подтвердили информацию об увольнении днями назад Гора Акопяна из структуры, при этом не объяснив причины такого решения.

Отметим, что согласно распространенной в СМИ информации, Гор Акопян был уволен за взяточничество в особо крупных размерах ($17 тысяч).

По информации АрмИнфо в составе нового кабмина Валерий Осипян уже не будет представлен в качестве главы Полиции, структуру возглавит глава Сюникской области, экс-заместитель начальника Полиции Унан Погосян. А Осипян займет должность советника премьера Никола Пашиняна.