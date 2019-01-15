Вторник, 15 Января 2019 16:44

АрмИнфо. В результате объяснительных работ, проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности Армении (СНБ -Ред.), в течение последнего месяца жители разных областей страны сдали большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба СНБ, в частности, с декабря по январь жители Арамавирской и Гегаркуникской областей добровольно пришли в областные отделения СНБ и сдали большое количество оружия и боеприпасов - противотанковые гранатометы, винтовки, противопехотные мины, взрывчатки, гранаты, в общей сложности около 2000 пуль разных калибров.

В соответствии с УК РА, если человек добровольно сдает хранившееся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и др. он освобождается от уголовной ответственности, если его действия не содержали в себе состава другого преступления.

СНБ подтверждает, что борьба с хранением незаконным оружием и боеприпасами будет носить непрерывный характер, и, соответственно, настоятельно призывает граждан передавать незаконно хранящиеся боеприпасы правоохранительным органам.