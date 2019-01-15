Вторник, 15 Января 2019 16:33

АрмИнфо.В Арцахе с 16 по 24 января пройдет Всеобщее Собрание партии АРФ "Дашнакцутюн", в котором примут участие представители из 30 стран и более 100 участников и приглашенных. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, в ходе заседания будет обсуждена работа АРФД за прошедшие 4 года, а также будет избрана стратегия в связи с дальнейшей деятельностью партии. В конце заседания будет избран новый состав Бюро АРФ "Дашнакцутюн". По сведениям АрмИнфо представителем Бюро будет переизбран Грант Маркарян