Вторник, 15 Января 2019 16:32

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 15 января утвердило список постоянных парламентских комиссий. За представленный вариант проголосовали 96 депутатов.

По словам спикера парламента Арарата Мирзояна, по сравнению с первоначальным вариантом в названиях некоторых комиссий произведены изменения. В частности, комиссия региональной интеграции преобразована в комиссию региональной и евразийской интеграции, комиссия территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и экологии - в комиссию территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства, охраны природы и устойчивого развития. Еще одно изменение касается комиссии по экономическим вопросам, которая будет преобразована в комиссию по экономическим вопросам и инвестициям. Данное решение, по словам Мирзояна, стало результатом консенсуса между всеми фракциями. Таким образом, в парламенте страны будут 11 постоянных парламентских комиссий.

Следует отметить, что руководителями 8 комиссий станут представители фракции "Мой шаг", 2 - "Процветающей Армении" и 1 - "Просвещенной Армении". На должность главы комиссии по государственно-правовым вопросам выдвинута кандидатура представителя фракции "Мой шаг" Владимира Варданяна. Комиссию по здравоохранению и социальным вопросам должен будет возглавить Нарек Зейналян ("Мой шаг"), комиссию по внешним связям - Рубен Рубинян ("Мой шаг"), комиссию по вопросам науки, образования, культуры, спорта и диаспоры - Мхитар Айрапетяна ("Мой шаг"), комиссию по европейской интеграции - Арман Егоян ("Мой шаг"), комиссию территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства, охраны природы и устойчивого развития - Вараздат Карапетян, комиссию по экономическим вопросам и инвестициям - Бабкен Тунян и комиссию по обороне и безопасности - Андраник Кочарян.

Партия "Процветающая Армения" выдвинула на должность председателя комиссии по правам человека и общественным вопросам Наиру Зограбян, а на должность председателя комиссии региональной и евразийской интеграции Микаэла Мелкумяна.

Партия "Просвещенная Армени" предложила на должность председателя комиссии по финансово- кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян.