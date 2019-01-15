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АрмИнфо.Во фракции нет никаких внутренних конфликтов и противоречий, которые могли бы подтолкнуть депутата сложить мандат. Об этом 15 января в беседе с журналистами заявила глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, комментируя тот факт, что депутат от их фракции Вардан Григорян отказался от мандата.
Макунц отметила, что Григорян намерен вернуться на прежнюю работу. "Он позднее подробно прокомментирует данную ситуацию. Я считаю, что, так как дело личное, правильнее будет, чтобы подробности представил именно он", - подчеркнула Макунц.
Отметим, что как ранее сообщало АрмИнфо сегодня утром депутат от фракции "Мой шаг" Вардан Григорян отказался от мандата. Ранее он работал в HSBC банке начальником отдела.
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|Мэрия: в рамках пятилетней программы на 2019-2023 гг. в Ереване планируется посадить до 500 тысяч деревьев
|СНБ опровергает информацию об аресте водителя главы начальника Полиции Армении за взяточничество
|Гражданами Армении в СНБ добровольно сдано большое количество оружия и боеприпасов
|В Арцахе с 16 по 24 января пройдет Всеобщее Собрание партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Суд дважды за сутки отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отводе судьи
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатурам глав постоянных парламентских комиссий
|Лилит Макунц: Во фракции нет никаких внутренних конфликтов и противоречий, которые могли бы подтолкнуть депутата сложить мандат
|Хасан Роухани поздравил Никола Пашиняна
|Фракция "Мой шаг" Национального Собрания Армении предлагает сформировать 11 постоянных парламентских комиссий
|Айк Марутян: Решение о демонтаже ряда кафе на площади <Свободы> окончательное и пересмотру не подлежит
|Генпрократура Армении представила статистику случаев смерти в армии
|Ален Симонян, Лена Назарян и Вае Энфиаджян избраны вице-спикерами армянского парламента
|Минздрав: В Армении наметилась тенденция к увеличению числа острых респираторных болезней
|Пашинян: В Эчмиадзине действуют кланы, которые пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются установить в городе свою власть
|Третьему судье по делу Кочаряна повторно заявлен отвод
|Пашинян: Экономическая революция произойдет тогда, когда граждане страны будут шагать в этом направлении вместе с правительством
|Никол Пашинян: В Армении после революции не произошло перераспределения собственности, в том числе в сфере масс-медиа
|Аналитик: На шантаж Баку "снайперской войной" Еревану следует ответить новой переговорной повесткой
|Президент Армении выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с гибелью людей при крушении самолета "Boeing 707"
|Депутат парламента от правящей фракции представил заявление о сложении своего депутатского мандата
|Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении дальнейшему углублению и расширению армяно-туркменского сотрудничества в различных сферах
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 15-го января
|Президент Армении и наследник престола эмирата Абу-Даби обсудили весь спектр отношений между странами
|Посол Республики Армения в Соединенных Штатах Америки вручил свои верительные грамоты президенту Дональду Трампу
|Президент Арцаха Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
|Армен Саркисян в Абу Даби с госминистром ОАЭ Султаном Аль-Джабером обсудили взаимовыгодное сотрудничество
|Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост главы армянского правительства
|Спикер: Армения осуждает любые формы нетерпимости и насилия в отношении представителей национальных меньшинств
|Гагик Царукян: Для решения имеющихся вызовов необходима консолидация всех политических сил Армении
|Сейран Оганян: Подобные беззакония являются поползновением на ценности и достижения новейшей истории нашего народа и подрывают устои государства
|Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
|Масис Маилян: МИД НКР работает в направлении развития и углубления международных связей Республики Арцах
|Участники акции протеста, требующие ареста генерала Манвела Григоряна, желают в течении трех дней встретиться с премьер-министром Армении
|Судья Арсен Никогосян отклонил ходатайство адвокатов Манвела Григоряна о самоотводе
|Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об отводе судьи Артура Мкртчяна
|Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта 2008 года
|Эдмон Марукян: Не обязательно, чтобы вице-спикером стал представитель второй по численности парламентской политической силы
|Глава правительства Швеции поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
|Никол Пашинян: Служу Республике Армения, Республике Арцах и армянскому народу
|Днем 17-го и ночью 18-го января температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Армен Папикян назначен главой миссии Армении в ОБСЕ
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна было прервано через несколько минут после его начала
|Авет Адонц отозван с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Испании
|Адвокаты Манвела Григоряна считают давление на суд непозволительным явлением
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатурам вице-спикеров Национального Собрания РА
|The Jerusalem Post: Зограб Мнацаканян в ближайшее время посетит Израиль
|Саркисян Пашиняну: Граждане должны чувствовать гордость за страну, и не только эмоционально, но и по сути
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Грач Акопян: Я не считаю, что если в Армении не будет Министерства культуры, то и самой культуре придет конец
|Гагик Царукян: Не следует связывать имя второго президента Роберта Кочаряна с партией "Процветающая Армения"
|Гагик Царукян: Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет приглашения от премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы посетить Армению
|Лилит Макунц: Сегодня фракция "Мой шаг" приняла решение, голосовать за кандидатуру Ваге Энфиаджяна на должности вице-спикера парламента
|Национальное Собрание Армении избрало Арарата Мирзояна главой армянского парламента
|Арарат Мирзоян: Все депутаты в новом парламенте должны иметь равные возможности и ответственно относиться к своей работе
|ЮКЖД оспаривает решение антимонопольной госкомиссии в суде
|Взгляд из Баку: Осторожные и корректные взаимные отзывы - главный момент после двух встреч Пашинян-Алиев
|Эксперт: Экономика Армении имеет потенциал роста посредством углубления отношений в рамках ЕАЭС
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