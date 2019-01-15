Вторник, 15 Января 2019 15:24

АрмИнфо.Во фракции нет никаких внутренних конфликтов и противоречий, которые могли бы подтолкнуть депутата сложить мандат. Об этом 15 января в беседе с журналистами заявила глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, комментируя тот факт, что депутат от их фракции Вардан Григорян отказался от мандата.

Макунц отметила, что Григорян намерен вернуться на прежнюю работу. "Он позднее подробно прокомментирует данную ситуацию. Я считаю, что, так как дело личное, правильнее будет, чтобы подробности представил именно он", - подчеркнула Макунц.

Отметим, что как ранее сообщало АрмИнфо сегодня утром депутат от фракции "Мой шаг" Вардан Григорян отказался от мандата. Ранее он работал в HSBC банке начальником отдела.