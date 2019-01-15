Вторник, 15 Января 2019 13:59

АрмИнфо. Решение о демонтаже ряда кафе на площади <Свободы> окончательное и пересмотру не подлежит. Об этом в беседе с журналистами заявил градоначальник Еревана Айк Марутян.

По его словам, у собственников этих кафе, конечно же, есть претензии на этот счет: <Но я не обязан вникать во все их претензии. Я обязан лишь знакомиться с теми документами, который регулируют взаимоотношения столичной мэрии и собственников этих кафе>.

При этом Марутян заверил, что весь процесс демонтажа кафе будет происходить строго в соответствии с законом.