Вторник, 15 Января 2019 13:47

АрмИнфо.В 2018 году в рядах ВС Армении и Армии обороны Арцаха скончались 63 военнослужащих: 27 из них солдаты срочной службы, 23 - контрактники, 2 прапорщика и 11 офицеров.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 38 случаев смерти были связаны с военной службой, 25 при обстоятельствах, не связанных с несением службы.

В частности, 7 убиты противником, 11 погибли в результате самоубийства или доведены до самоубийства, 2 - в результате нарушения правил обращения с оружием, 3 от болезней, 1 подорвался на мине, 1 убит, 3 погибли в результате несчастного случая, 6 в ДТП, связанном cо службой, 2 - в результате нарушения правил боевой службы, 2 - в результате нарушения правил полетов или подготовки к ним.

Из 25 военнослужащих, скончавшихся при обстоятельствах, не связанных со службой, 11 военнослужащих погибли в ДТП, не связанных со службой, 10 от болезней, 4 - в результате несчастного случая.

"Для сравнения отметим, что в 2017 году в ВС Армении и АО Арцаха зафиксированы 76 случаев гибели военнослужащих. Из них 56 при обстоятельствах, связанных с несением службы, 20 - не связанных с ним. Сравнительный анализ показывает, что случаи гибели военных по сравнению с прошлым годом сократились на 12 или на 17%", - говорится в сообщении. Отмечается, что резко - на 18 случаев или на 32% сократились случаи смерти военнослужащих, связанных с несением службы.

Тем не менее, Генпрокуратура с сожалением отмечает, что по сравнению с 2017-м годом на 20% увеличилось количество смертей, не связанных с несением службы. В 2017-м году 56 случаев гибели военных, связанных с несением службы были зафиксированы по следующим причинам: 23 убиты противником, 10 совершили самоубийство, 4 в результате нарушения правил обращения с оружием, 4 от болезней, 4 подорвались на мине, 3 убиты, 4 в результате несчастного случая, 4 в результате ДТП. Из 20 случаев гибели, не связанных со службой смертей: 1 военнослужащий убит, 5 погибли в ДТП, 12 от болезней, 2 в результате несчастного случая.

При этом отмечается, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом более чем втрое сократилось число погибших в результате нарушения противником режима перемирия.