Понедельник, 14 Января 2019 20:01

АрмИнфо.Участники акции протеста, требующие ареста генерала Манвела Григоряна, выразили желание встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в беседе с журналистами заявил один из организаторов акций протеста Дживан Абраамян.

Он выразил надежду на то, что Пашинян согласится с ними встретиться. "Мы не хотим встречаться с кем бы то ни было из представителей правительства кроме премьер- министра. Никол Пашинян, пожалуйста, организуйте нашу встречу в течении ближайших трех дней>, - заявил Абраамян, призвав граждан начать акции неповиновения.

Абраамян заявил, что протестующие двинутся к улице Аршакуняц, не исключив, что возможно перекроют движение на данной улице.

Напомним, что суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС. После вынесения судом решения об освобождении Григоряна под залог жители Эчмиадзина перекрыли Григоряну въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к нему. 22-го декабря и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, обращаясь к этой теме, заявил, что не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог. Вместе с тем, по словам Пашиняна, он понимает недовольство людей, протестующих против решения суда. "Проведение акций протеста - это право граждан", - заявил он. Акции протеста проводились также в Ереване. Далее Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог.