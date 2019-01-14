Понедельник, 14 Января 2019 19:42

АрмИнфо. Судья Апелляционного суда Арсен Никогосян отклонил ходатайство адвокатов Манвела Григоряна о самоотводе.

Участники акции протеста, которые требовали ареста Манвела Григоряна, с шествием направились в сторону улицы Аршакуняц, с намерением перекрыть ее.

Отметим, что сегодня напротив здания суда прошли сразу две акции. Группа адвокатов, под руководством главы Палаты адвокатов Ара Зограбяна перед зданием Апелляционного суда проводит акцию в поддержку адвокатов Григоряна.

Глава Палаты адвокатов Ара Зограбян в беседе с журналистами заявил, что сегодня адвокаты по чувствительным делам не защищены. "Следовательно, незащищенность адвокатов, по-моему, является ударом по нашему государству. Мы хотим оказать содействие адвокатам, так как некоторые митингующие ассоциируют адвокатов с их подзащитным", - подчеркнул Зограбян.

Напомним, что суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС. После вынесения судом решения об освобождении Григоряна под залог жители Эчмиадзина перекрыли Григоряну въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к нему. 22-го декабря и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, обращаясь к этой теме, заявил, что не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог. Вместе с тем, по словам Пашиняна, он понимает недовольство людей, протестующих против решения суда. "Проведение акций протеста - это право граждан", - заявил он. Акции протеста проводились также в Ереване. Далее Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог.