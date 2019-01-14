Понедельник, 14 Января 2019 19:07

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение об отклонении ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об отводе судьи Артура Мкртчяна.

Подобное решение было обосновано тем, что связи адвоката Арама Орбеляна с семьей судьи не настолько тесные, чтобы каким-то образом смогли повлиять на судебное решение. Об этом после заседания суда в беседе с журналистами заявил адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Отметим, что сегодня адвокат Арам Орбелян отмечал, что он и сын судьи находятся в дружеских отношениях, и дабы решение суда в дальнейшем не стало поводом для спекуляций, командой адвокатов экс-президента было принято решение об отводе судьи.

Отметим, что ранее, судья по делу об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна Нелли Багдасарян взяла самоотвод. Она не стала пояснять причины, по которым взяла самоотвод. Накануне прокурор и следователь, присутствующие на заседании суда потребовали, чтобы Багдасарян взяла самоотвод. В свою очередь, сторона защиты выступила против. Позже в беседе с журналистами адвокат Кочаряна Айк Алумян отмечал, что требование о самоотводе судьи связано с принятым им ранее решением по другому делу, не имеющему отношения к Кочаряну. По какому делу, адвокат воздержался комментировать. Рассмотрение дела об изменении меры пресечения экс- президенту после самоотвода судьи Нелли Багдасарян было поручено Давиду Григоряну, однако он также взял самоотвод, объясняя это тем, что дежурным судьей является не он.