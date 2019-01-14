Понедельник, 14 Января 2019 18:49

АрмИнфо.Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта 2008 года. Об этом АрмИнфо сообщила начальник управления информации и по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"Могу отметить, что Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта. На данный момент я не могу сообщить другие подробности", - подчеркнула Хачатрян.

Отметим, что 1-го марта 2008 года Сейран Оганян занимал должность начальника Главного штаба ВС Армении.