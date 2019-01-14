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АрмИнфо.Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта 2008 года. Об этом АрмИнфо сообщила начальник управления информации и по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
"Могу отметить, что Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта. На данный момент я не могу сообщить другие подробности", - подчеркнула Хачатрян.
Отметим, что 1-го марта 2008 года Сейран Оганян занимал должность начальника Главного штаба ВС Армении.
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|Масис Маилян: МИД НКР работает в направлении развития и углубления международных связей Республики Арцах
|Участники акции протеста, требующие ареста генерала Манвела Григоряна, желают в течении трех дней встретиться с премьер-министром Армении
|Судья Арсен Никогосян отклонил ходатайство адвокатов Манвела Григоряна о самоотводе
|Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об отводе судьи Артура Мкртчяна
|Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта 2008 года
|Эдмон Марукян: Не обязательно, чтобы вице-спикером стал представитель второй по численности парламентской политической силы
|Глава правительства Швеции поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
|Никол Пашинян: Служу Республике Армения, Республике Арцах и армянскому народу
|Днем 17-го и ночью 18-го января температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Армен Папикян назначен главой миссии Армении в ОБСЕ
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна было прервано через несколько минут после его начала
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|Адвокаты Манвела Григоряна считают давление на суд непозволительным явлением
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатурам вице-спикеров Национального Собрания РА
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|Саркисян Пашиняну: Граждане должны чувствовать гордость за страну, и не только эмоционально, но и по сути
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Грач Акопян: Я не считаю, что если в Армении не будет Министерства культуры, то и самой культуре придет конец
|Гагик Царукян: Не следует связывать имя второго президента Роберта Кочаряна с партией "Процветающая Армения"
|Гагик Царукян: Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет приглашения от премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы посетить Армению
|Лилит Макунц: Сегодня фракция "Мой шаг" приняла решение, голосовать за кандидатуру Ваге Энфиаджяна на должности вице-спикера парламента
|Национальное Собрание Армении избрало Арарата Мирзояна главой армянского парламента
|Арарат Мирзоян: Все депутаты в новом парламенте должны иметь равные возможности и ответственно относиться к своей работе
|ЮКЖД оспаривает решение антимонопольной госкомиссии в суде
|Взгляд из Баку: Осторожные и корректные взаимные отзывы - главный момент после двух встреч Пашинян-Алиев
|Эксперт: Экономика Армении имеет потенциал роста посредством углубления отношений в рамках ЕАЭС
|Армения не попала ни в одну из категорий международного рейтинга <Самых умных стран мира>
|Национальное Собрание Армении приступило к обсуждениям по кандидатуре председателя парламента
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении
|Бывший посол Армении в Польше назначен руководителем аппарата Конституционного суда РА
|Партия <Сасна црер> подвергла критике инициативу создания парламентской комиссии по вопросам ЕАЭС
|Никол Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников
|Суд в Ереване сегодня рассмотрит ходатайство об освобождении под залог Роберта Кочаряна
|Арман Егоян освобожден с поста пресс-секретаря премьер-министра Армении
|16 января в Париже состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|Счетная комиссия Национального Собрания Армении будет состоять из семи членов
|В Армении началось первое заседание Национального Собрания РА седьмого созыва.
|Армен Саркисян примет участие в форуме "Неделя стабильности в Абу-Даби"
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|Состоится первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении седьмого созыва
|Арег Галстян: Помимо борьбы со старой системой, новым руководителям Армении важно и самим не выстроить аналогичные сети
|Александр Искандарян: Новому правительству нужно будет налаживать новые механизмы и контакты с внешнеэкономическими партнерами
|Политолог: Активизация встреч глав МИД Армении и Азербайджана намерена возродить реальную работу в рамках переговорного процесса
|В Баку расценили заявление Захаровой как противоречащее духу двусторонних отношений
|Палата адвокатов14 декабря созывает заседание в связи с вопросом по защите прав адвокатов
|Главный архитектор: Обрушение стены здания детской филармонии по адресу Арами, 23 символично
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 14-го января
|Посол: Иран готов приложить усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|На российско-грузинской границе скопились 158 грузовых, 79 легковых автомобилей и один автобус
|С больной головы на здоровую: Ильхам Алиев обвиняет Армению в подкупе зарубежных политиков
|Президент Азербайджана вновь грозит Армении
|Ильхам Алиев: Азербайджан использует, и будет использовать все средства для изоляции Армении
|У здания детской филармонии "Маленькие певцы Армении" по адресу ул. Арами, 23 12 января проходит акция протеста
|Адвокат Манвела Григоряна Арсен Мкртчян опроверг слухи о том, что его подзащитный уехал в Арцах
|ССС направила ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о продлении на два месяца срока ареста Роберта Кочаряна
|Томас де Ваал: Никол Пашинян постарается сохранить статус-кво в нагорно- карабахском конфликте
|Жители города Эчмиадзин продолжают акции протеста против решения суда об освобождении под залог Манвела Григоряна
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|В Армении предотвращена попытка самоубийства
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
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