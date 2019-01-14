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АрмИнфо. Руководство блока "Мой шаг" пытается переложить свою ответственность на нас, говоря о том, что представители оппозиции могли бы выдвинуть одного кандидата на должность вице-спикера. Об этом 14 января в беседе с журналистами заявил глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.
Он отметил, что представители его партии являются сторонниками публичных дебатов. "Политическое большинство решит, кому отдать свой голос. Я в своем выступлении отмечал, что не надеюсь на голоса фракции "Процветающая Армения", так как у них есть свой кандидат, но я надеюсь, что правящий блок отдаст свои голоса нам", - подчеркнул Марукян.
Он также отметил, что должность вице-спикера не связана с тем, кто является представителем второй по численности политической силой в парламенте. "Их заявления о том, что они изберут вице-спикером того, кто является представителем второй по численности политической силы, которая представлена в парламенте, не логичны. Если бы второй по численности были представители Республиканской партии, они отдали бы им свой голос? ",- заключил Марукян.
Отметим, что сегодня состоялось первое заседание новоизбранного Национального Собрания. Две политически силы партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" выдвинули своих кандидатов на должность вице-спикера парламента. Глава фракции правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что представители фракции решили, что отдадут свой голос представителю фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджяну. "Мы решили выбрать кандидата от той силы, которой народ отдал большинство голосов. Наш народ решил, что второй политической силой станет партия "Процветающая Армения", поэтому мы отдадим ей свой голос", - подчеркнула Макунц.
|Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
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|Судья Арсен Никогосян отклонил ходатайство адвокатов Манвела Григоряна о самоотводе
|Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об отводе судьи Артура Мкртчяна
|Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела по событиям 1-го марта 2008 года
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|Глава правительства Швеции поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер- министром Армении
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|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатурам вице-спикеров Национального Собрания РА
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|Саркисян Пашиняну: Граждане должны чувствовать гордость за страну, и не только эмоционально, но и по сути
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Грач Акопян: Я не считаю, что если в Армении не будет Министерства культуры, то и самой культуре придет конец
|Гагик Царукян: Не следует связывать имя второго президента Роберта Кочаряна с партией "Процветающая Армения"
|Гагик Царукян: Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет приглашения от премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы посетить Армению
|Лилит Макунц: Сегодня фракция "Мой шаг" приняла решение, голосовать за кандидатуру Ваге Энфиаджяна на должности вице-спикера парламента
|Национальное Собрание Армении избрало Арарата Мирзояна главой армянского парламента
|Арарат Мирзоян: Все депутаты в новом парламенте должны иметь равные возможности и ответственно относиться к своей работе
|ЮКЖД оспаривает решение антимонопольной госкомиссии в суде
|Взгляд из Баку: Осторожные и корректные взаимные отзывы - главный момент после двух встреч Пашинян-Алиев
|Эксперт: Экономика Армении имеет потенциал роста посредством углубления отношений в рамках ЕАЭС
|Армения не попала ни в одну из категорий международного рейтинга <Самых умных стран мира>
|Национальное Собрание Армении приступило к обсуждениям по кандидатуре председателя парламента
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении
|Бывший посол Армении в Польше назначен руководителем аппарата Конституционного суда РА
|Партия <Сасна црер> подвергла критике инициативу создания парламентской комиссии по вопросам ЕАЭС
|Никол Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников
|Суд в Ереване сегодня рассмотрит ходатайство об освобождении под залог Роберта Кочаряна
|Арман Егоян освобожден с поста пресс-секретаря премьер-министра Армении
|16 января в Париже состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|Счетная комиссия Национального Собрания Армении будет состоять из семи членов
|В Армении началось первое заседание Национального Собрания РА седьмого созыва.
|Армен Саркисян примет участие в форуме "Неделя стабильности в Абу-Даби"
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|Состоится первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении седьмого созыва
|Арег Галстян: Помимо борьбы со старой системой, новым руководителям Армении важно и самим не выстроить аналогичные сети
|Александр Искандарян: Новому правительству нужно будет налаживать новые механизмы и контакты с внешнеэкономическими партнерами
|Политолог: Активизация встреч глав МИД Армении и Азербайджана намерена возродить реальную работу в рамках переговорного процесса
|В Баку расценили заявление Захаровой как противоречащее духу двусторонних отношений
|Палата адвокатов14 декабря созывает заседание в связи с вопросом по защите прав адвокатов
|Главный архитектор: Обрушение стены здания детской филармонии по адресу Арами, 23 символично
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 14-го января
|Посол: Иран готов приложить усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|На российско-грузинской границе скопились 158 грузовых, 79 легковых автомобилей и один автобус
|С больной головы на здоровую: Ильхам Алиев обвиняет Армению в подкупе зарубежных политиков
|Президент Азербайджана вновь грозит Армении
|Ильхам Алиев: Азербайджан использует, и будет использовать все средства для изоляции Армении
|У здания детской филармонии "Маленькие певцы Армении" по адресу ул. Арами, 23 12 января проходит акция протеста
|Адвокат Манвела Григоряна Арсен Мкртчян опроверг слухи о том, что его подзащитный уехал в Арцах
|ССС направила ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о продлении на два месяца срока ареста Роберта Кочаряна
|Томас де Ваал: Никол Пашинян постарается сохранить статус-кво в нагорно- карабахском конфликте
|Жители города Эчмиадзин продолжают акции протеста против решения суда об освобождении под залог Манвела Григоряна
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|В Армении предотвращена попытка самоубийства
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
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