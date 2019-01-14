Понедельник, 14 Января 2019 18:31

АрмИнфо. Руководство блока "Мой шаг" пытается переложить свою ответственность на нас, говоря о том, что представители оппозиции могли бы выдвинуть одного кандидата на должность вице-спикера. Об этом 14 января в беседе с журналистами заявил глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он отметил, что представители его партии являются сторонниками публичных дебатов. "Политическое большинство решит, кому отдать свой голос. Я в своем выступлении отмечал, что не надеюсь на голоса фракции "Процветающая Армения", так как у них есть свой кандидат, но я надеюсь, что правящий блок отдаст свои голоса нам", - подчеркнул Марукян.

Он также отметил, что должность вице-спикера не связана с тем, кто является представителем второй по численности политической силой в парламенте. "Их заявления о том, что они изберут вице-спикером того, кто является представителем второй по численности политической силы, которая представлена в парламенте, не логичны. Если бы второй по численности были представители Республиканской партии, они отдали бы им свой голос? ",- заключил Марукян.

Отметим, что сегодня состоялось первое заседание новоизбранного Национального Собрания. Две политически силы партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" выдвинули своих кандидатов на должность вице-спикера парламента. Глава фракции правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что представители фракции решили, что отдадут свой голос представителю фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджяну. "Мы решили выбрать кандидата от той силы, которой народ отдал большинство голосов. Наш народ решил, что второй политической силой станет партия "Процветающая Армения", поэтому мы отдадим ей свой голос", - подчеркнула Макунц.