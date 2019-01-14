Понедельник, 14 Января 2019 18:12

АрмИнфо. Премьер-министр Швеции Стефан Левен направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю его назначения на пост премьер-министра Армении, сообщает пресс-служба армянского премьер- министра.

В послании Стефана Левена, в частности, говорится: "От имени правительства Швеции хочу поздравить вас по случаю назначения на пост премьер-министра.

Швеция является сторонницей реформ в Армении и надеется на дальнейшее сотрудничество, в том числе в рамках Восточного партнерства. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС углубит наши отношения и зафиксирует конкретные результаты для народов Армении и Европейского союза", - говорится в тексте телеграммы.

Президент Армении Армен Саркисян 14-го января, в первый день заседания парламента 7-го созыва, назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна.