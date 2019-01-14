Понедельник, 14 Января 2019 17:32

АрмИнфо.Хочу отметить, что главная политическая перемена в Армении уже произошла. Об этом на встрече с президентом 14 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что власть возвращена народу, и в стране установилась демократия. "Демократия, верховенство закона, должны быть обусловлены не политической ситуацией, не отдельными личностями, а формированием демократических институтов в стране. В экономической жизни также произошли важные перемены. В Армении больше не функционирует система монополий. Хочу заметить, что те изменения, на которые мы надеемся, не могут быть осуществлены без поддержки народа. Я считаю, что как в свое время граждане Армении осуществили политическую революцию, так же они должны осуществить экономическую революцию", - подчеркнул премьер.

Он заявил, что правительство также должно выполнять свое обязательство перед гражданами страны. "Я очень ценю и понимаю важность взаимодействия правительства, президента и Национального Собрания. У нас есть опыт в этой сфере за прошедшие 8 месяцев, но нужно развивать данное сотрудничество и дальше. Граждане нашей страны должны быть убеждены, что никто никогда больше не станет осуществлять попытки забрать власть у народа", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр выразил благодарность большинству парламента за то, что они выдвинули его кандидатуру на должность премьер-министра. "Мы сделаем все возможное для строительства будущего нашей страны и нашего народа", - заключил Пашинян.

После данной встречи, на своей странице в соцсети Facebook Пашинян написал: "Сегодня я во второй раз был назначен премьер-министром Армении. Служу Республике Армения, Республике Арцах и армянскому народу".