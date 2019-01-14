Понедельник, 14 Января 2019 17:19

АрмИнфо.На территории Армении с 15-16 января в отдельных регионах страны, 17-го в большинстве регионов ожидается снег с туманом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 18-19 января ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами до 3-8 м/с, с 16-17 января в отдельных местах ожидается усиление ветра до 17- 22 м/с. Днем 17-го и ночью 18-го января температура воздуха понизится на 5-6 градусов. В Ереване с 15-16 января в отдельных частях города возможен слабый снег с туманом. 17- го января ожидается снег, с 18-19 ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +1 градусов тепла.