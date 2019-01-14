Понедельник, 14 Января 2019 17:01

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна Армен Папикян назначен главой миссии Армении в ОБСЕ, а также постоянным представителем Армении в штаб-квартире ООН в Вене и других международных организациях, сообщает пресс-служба аппарата президента.

Ранее, 28 ноября Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Папикяна (с 2016 года являвшийся заместителем министра иностранных дел РА) чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Австрии.