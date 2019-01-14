Авет Адонц возглавлял дипмиссию Армении в Испании с 5 августа 2014 года. В разные годы был послом в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. Руководил представительство Армении в Европейском Союзе. Ранее занимал пост председателя постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции. Еще одним указом Саак Саркисян назначен постоянным представителем Республики Армения Организации черноморского экономического сотрудничества ОЧЭС (Organization of Black Sea Economic Cooperation, BSEC).

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