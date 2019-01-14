Понедельник, 14 Января 2019 16:54

АрмИнфо. Генерал Манвел Григорян не посещал Арцах. Об этом на пресс-конференции 14 января заявил адвокат Григоряна Левон Барсегян.

Он отметил, что адвокаты ежедневно общаются с Григоряном, и данная информация не соответствует действительности.

Адвокат также коснулся состояния здравья генерала. "Уровень сахара в крови Григоряна очень высокий 25-30% и врачам не удается его понизить. У него очень серьезные проблемы со здоровьем. Различные врачи круглосуточно посещают его и оказывают ему помощь. Как только состояние его здоровья позволит, он начнет принимать участие в судебных заседаниях", - подчеркнул Барсегян.

Он также отметил, что давить на суд непозволительно. Барсегян отметил, что все происходящее напоминает дохристианскую эпоху. "Протестующие устраивают акции протеста напротив суда с требованием арестовать Манвела Григоряна, что это значит? В таких условиях о независимой судебной системе не может идти и речи. Судебная система нуждается в особом отношении", - подчеркнул адвокат. Он также отметил, что особое возмущение у него вызывает тот факт, что генеральный прокурор Артур Давтян под давлением митингующих заявил о намерении обжаловать решение об освобождении Григоряна под залог, вместо того, чтобы призывать уважать суд.

Также адвокат заявил, что оснований для содержания его подзащитного под арестом нет. "Нет никаких оснований считать, что Манвел Григорян, находясь на свободе, будет препятствовать работе правоохранительных органов", - заключил Барсегян.

В свою очередь адвокат Григоряна Арсен Мкртчян в беседе с журналистами заявил, что нельзя оказывать давление на адвокатов и, несмотря на то, нравится людям его подзащитный или нет, он имеет право защищать того, кого посчитает нужным. Мкртчян отметил, что он всегда вел себя крайне корректно в отношении митингующих и никогда никого не оскорблял.

Отметим, что напротив здания суда проходят одновременно две акции. Группа адвокатов, под руководством главы Палаты адвокатов Ара Зограбяна перед зданием Апелляционного суда проводит акцию в поддержку адвокатов Григоряна.

Глава Палаты адвокатов Ара Зограбян в беседе с журналистами заявил, что сегодня адвокаты по чувствительным делам не защищены. "Следовательно, незащищенность адвокатов, по-моему, является ударом по нашему государству. Мы хотим оказать содействие адвокатам, так как некоторые митингующие ассоциируют адвокатов с их подзащитным", - подчеркнул Зограбян.

В свою очередь группа активистов требует заключения Манвела Григоряна под стражу.

Отметим, что в субботу 12 января участники акции протеста с этим же требованием перекрыли дорогу к международному аэропорту "Звартноц".

Напомним, что суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС. После вынесения судом решения об освобождении Григоряна под залог жители Эчмиадзина перекрыли Григоряну въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к нему. 22-го декабря и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, обращаясь к этой теме, заявил, что не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог. Вместе с тем, по словам Пашиняна, он понимает недовольство людей, протестующих против решения суда. "Проведение акций протеста - это право граждан", - заявил он. Акции протеста проводились также в Ереване. Далее Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог.