Понедельник, 14 Января 2019 16:49

АрмИнфо.И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью The Jerusalem Post выразил мнение о том, что скоро в Израиле и Армении будут открыты дипведомства двух стран. При этом он воздержался от ответа на вопрос о возможности открытия армянского дипведомства в Иерусалиме.

Мнацаканян также подчеркнул, что Армения заинтересована в придании нового качества отношениям с Израилем. Он также заявил о сходстве двух народов, и отличии армян от своих соседей. "У нас древняя и сложная история",- заметил глава МИД РА.

По словам и.о. министра, Армения много чего может предложить Израилю в сферах сельского хозяйства, образования, науки, технологий. Он также сообщил, что в ближайшее время планирует поездку в Израиль для придания стимула совместным проектам.

Касаясь вопроса Геноцида армян в Османской Турции, Мнацаканян заявил, что несмотря на то, что 1.5 млн армян были истреблены в начале века в Турции, армянский народ не чувствует себя жертвой. "Мы - нация победитель",- заверил он, при этом выразив разочарование тем фактом, что резолюции о Геноциде армян проваливаются в израильском Кнессете. "Этот вопрос стал разменной монетой в отношениях Израиля и Турции, к сожалению",- подчеркнул и.о. министра.

При этом он заявил, что, несмотря на тот факт, что Израиль продает оружие Азербайджану, Армения намерена углублять отношения с Тель-Авивом даже в оборонной сфере. "Но эти отношения не должны развиваться за счет отношений с другими странами",- заявил Мнацаканян, подчеркнув, что у Армении очень хорошие отношения с Тегераном, и иранское направление было линией жизни для РА во время конфронтации с Азербайджаном и в условиях блокады границ республики со стороны Турции.

В свою очередь доктор Чен Брам - научный сотрудник института Трумана заявил о необходимости улучшения отношений Израиля с Арменией. При этом он особо подчеркнул необходимость сохранения отношений Израиля с Азербайджаном. "Мы должны объяснить Азербайджану, что, несмотря на наши хорошие отношения, мы хотим развивать сотрудничество также с Арменией, но это не должно как-либо отразиться на наших взаимосвязях. Я думаю, что это сложно, но возможно. Плохо, что Израиль не предпринял подобных попыток ранее",- заявил эксперт.

Что касается вопроса признания Геноцида армян, то, по мнению Брама, Израиль должен пойти на этот шаг.