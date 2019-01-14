Понедельник, 14 Января 2019 16:04

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян сегодня подписал указ о назначении премьер-министра Никола Пашиняна. "Граждане Армении имеют право жить в процветающей стране, где каждый, будучи уверенным в сегодняшнем дне, должен быть уверен также в завтрашнем дне своих детей и внуков", - заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном .

Согласно информации пресс-службы аппарата премьер-министра, президент, поздравив парламент 7-го созыва, завил, что на данном этапе законодателю есть над чем поработать. "Нашему парламенту многое предстоит сделать, чтобы идеи "бархатной революции", надежды и ожидания стали реальностью", - отметил он.

Армен Саркисян также поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра. "Граждане должны чувствовать гордость за страну, и не только эмоционально, но и по сути. Граждане должны жить в стране, где господствуют закон и право, где государство руководствуется законами и Конституцией, а не чьими-то прихотями. Наши граждане имеют право жить в процветающей стране", - заявил Саркисян.

Как указал президент республики, очень важно, чтобы обязанности различных органов власти и их права были четко определены и разграничены. "Крайне важно, чтобы все ветви власти, так же, как и четвертая власть могли гармонично сотрудничать для достижения одной общей цели. Я от всего сердца хочу пожелать Вам удачи и успехов", - сказал президент Армении.

Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что основное политическое достижение новой власти заключается в том, что в стране установилась демократия, и власть всецело возвращена народу. По его словам, остается закрепить демократию институциональными гарантиями, чтобы демократия, верховенство закона, доступность ведения экономической деятельности в стране была обусловлена не отдельными личностями, а политическими и государственными институтами.