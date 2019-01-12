Суббота, 12 Января 2019 15:04

АрмИнфо.Новому правительству нужно будет налаживать новые механизмы и контакты с внешнеэкономическими партнерами Армении. Такое мнение выразил политолог, директор Института "Кавказ" Александр Искандарян на вопрос АрмИнфо о возможностях активизации Арменией своей экономической дипломатии.

<Формат взаимоотношений государств осуществляют конкретные люди. У нас была элита, которая состояла из Сержа Саргсяна и его окружения, и которая работала в различных сферах, в том числе и в сфере экономической дипломатии. В этой сфере были наработанные механизмы, создавались формальные межправкомиссии, играли роль неформальные и личные отношения. Сейчас к власти пришли совершенно новые люди у которых есть воля, и есть намерения продолжать и углублять взаимоотношения с различными странами-партнерами - Россией, Европой, США и Ираном", - заявил политолог.

Эксперт отметил, что сейчас идет этап взаимного знакомства для дальнейшего развития отношений. "Нужна техника, традиции, этот процесс только начался, и мы видим, что в нем есть определенные проблемы. Совершаются определенные ошибки, что-то делается не совсем так, некоторые вещи еще до конца не понимаются. Но это нормально, должно пройти время и должны сформироваться новые форматы и новые связи. Готовность и политическая воля способны все изменить к лучшему", - заключил эксперт.