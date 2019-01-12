Суббота, 12 Января 2019 14:58

АрмИнфо.Карабахский конфликт не будет урегулирован ни в 2019, ни в 2020, ни в 2021 году. Он находится не на той стадии, на основе которой можно выйти на окончательное решения. Об этом 11 января в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил директор Института "Кавказ" Александр Искандарян.

Он отметил, что это конфликты такого рода никогда не решаются быстро, и карабахский конфликт сейчас достаточно молодой. "То что происходит сейчас - это попытка возрождения реальной работы в рамках переговорного процесса. Все стороны преследуют различные интересы. Например, азербайджанская сторона пытается отыграть какие-то виды уступок для себя. В основном, речь идет о том, чтобы показать Азербайджан в качестве конструктивной страны. Ведь до сегодняшнего дня ситуация была такова, что именно армянская сторона была конструктивна, а Азербайджан своей позицией торпедировал переговорный процесс. Сейчас Азербайджан пытается поменять эту конфигурацию и показать, что готов идти на определенные шаги, а Армения не соглашается", - подчеркнул эксперт.

Политолог также отметил, что Армения в данной ситуации старается нормализовать переговорный процесс, так как он является одним из форматов безопасности. "Да, переговорный процесс не самый блестящий и не всегда работающий формат безопасности, но все же. Таким образом Армения хочет его реанимировать. Таким образом, интересы двух стран в некотором смысле совпадают, этим и обусловлена активизация переговорного процесса, но при этом стороны преследуют совершенно разные цели", - заключил Искандарян.

Отметим, что 8 января пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в январе. Напомним, что последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 5 декабря в Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.