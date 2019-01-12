Суббота, 12 Января 2019 14:54

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Азербайджана расценило заявление директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой о препятствовании азербайджанской стороны въезду в страну российских граждан армянской национальности как "противоречащее духу двусторонних стратегических отношений". Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном комментарии руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

"К сожалению, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации не впервые выступает с заявлениями, противоречащими духу двусторонних стратегических отношений. На фоне развития азербайджано-российских связей данное заявление и попытки раздуть какой-то частный случай, вырвав его из общего контекста, являются очередным проявлением обозначенной нами общей тенденции", - говорится в комментарии.

Официальный представитель МИД опровергла слова Захаровой о том, что азербайджанская сторона пообещала исправить ситуацию. "Мы решительно опровергаем это. Азербайджано-российские отношения основаны на равноправии, и выражение "исправят ситуацию" противоречит сути равноправных двусторонних отношений", - заявила она.

Абдуллаева также отметила, что Азербайджан всегда открыт для граждан России. "Только лишь в 2018 году 880 тыс. российских граждан посетили нашу страну, и с их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу. Подавляющее большинство граждан России остались довольны своим визитом и выразили благодарность за гостеприимство", - подчеркнула руководитель пресс-службы МИД. Она добавила, что среди посещавших были и граждане России армянского происхождения.

В то же время она выразила убежденность, что заявление официального представителя МИД РФ "не окажет негативного влияния на связи между Азербайджаном и Россией".

Накануне на брифинге Захарова заявила, что Москва рассчитывает на отказ Баку от "дискриминационной политики" по этническому признаку в отношении российских граждан, в частности армянской национальности, и не станет препятствовать их въезду в Азербайджан.