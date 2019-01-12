Суббота, 12 Января 2019 14:13

АрмИнфо.В Палате адвокатов Армении 14 января состоится заседание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос защиты адвокатов, которые в последнее время подвергаются преследованиям и нападениям. Об этом говорится в заявлении пресс-служба Палаты адвокатов Армении.

Согласно источнику, Палата адвокатов заявляет, что права (достоинство) адвокатов, участвующих в деликатных уголовных делах, не защищены. В этих условиях защитники намерены обсудить действия для организации эффективной самообороны. Адвокаты также рассмотрят вопрос об ограничении публичного поведения адвоката в деликатных уголовных делах.

Палата адвокатов напоминает, что в Рекомендации R (2000) 21 принятой Комитетом министров Совета Европы "О свободе осуществления профессии

адвоката" , принятой 25 октября 2000г, отмечается призыв к государствам, принять все необходимые меры для уважения, защиты и поощрения свободы профессиональной деятельности адвокатов без дискриминации и незаконного вмешательства со стороны властей или общественности, особенно в свете соответствующих положений Европейской конвенции о правах человека. Нельзя обвинять адвоката в защите прав гражданина независимо от того, какие правонарушения приписываются его подзащитному. Группа граждан не имеет права преследовать адвоката, даже если адвокат совершил противоправное деяние. В случае, если поведение адвоката противоречит Кодексу поведения адвокатов, Палата адвокатов имеет право привлечь провинившегося адвоката к дисциплинарной ответственности. Отметим, что в последнее время группы различных людей постоянно осуществляют преследования в отношении адвокатов Манвела Григоряна и Роберта Кочаряна. Адвокатов преследуют, оскорбляют, посылают оскорбления и угрозы в соцсетях. Вчера вечером группа лиц облила машину адвоката Манвела Григоряна Арсена Мкртчяна краской и пыталась преградить ему путь к машине.