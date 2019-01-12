Суббота, 12 Января 2019 13:05

АрмИнфо.Обрушение стены здания детской филармонии по адресу Арами, 23 символично, поскольку стало результатом неорганизованной работы. Подобного мнения придерживается главный архитектор Еревана Артур Месчян, слова которого приводит пресс- служба ереванской мэрии.

Согласно источнику, главный архитектор напоминает, что на протяжении последних трех месяцев только и шли разговоры о необходимости укрепления здания, были представлены проекты, которые были отвергнуты Министерством культуры РА. "Слава Богу, что нет человеческих жертв, стену можно восстановить и вернуть зданию прежнюю ценность. Этот случай должен стать уроком, чтобы строящиеся рядом здания возводились таким образом, чтобы не было подобной истории. Можно было здание укрепить, избежать обрушений и спокойно продолжать работы", - сказал главный архитектор, выразив надежду на скорейшее принятие решения Минкультом страны, в чьем ведении находится здание.

Артур Месчян заверил, что совместно с архитектором проекта "Старый Ереван" будет разработан новый проект, и строящиеся рядом с памятником объекты не окажут на него негативного влияния Ранее АрмИнфо сообщало, что в целях спасения здания были разработаны три проекта. Первый, который был разработан архитектором проекта "Старый Ереван", в результате обсуждений был отвергнут Министерством культуры и комитетом градостроения, поскольку был признан опасным для целостности строения. Вторые и третьи проекты, разработанные инженерами и специалистами МЧС, также не получили одобрения ведомства. В настоящее время разработан четвертый проект, за работу над которым инвестор заявлял о своей готовности его профинансировать. Построенное в 90- ых годах 18-ого столетия здание, находится в реестре охраняемых памятников Министерства культуры Армении, однако этот статус, как и в случае других архитектурных памятников, не спасает его от угрозы уничтожения. В здании проводит занятия имеющий мировую известность детский хор "Маленькие певцы Армении". О возможности обрушения здания свидетельствовала и экспертиза Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как рассказывали корреспонденту АрмИнфо родители учащихся и сотрудники школы, все началось со строительства непосредственно рядом с архитектурным памятником очередного элитного здания. Подрядчики, осуществляющие строительные работы, по словам преподавателей, нарушили все мыслимые и немыслимые строительные нормы, в результате чего фундамент старинного здания стал оседать, а на стенах образовались глубокие трещины.

Проект "Старый Ереван" охватывает около 100 000 кв.м строительной территории в центре Еревана - от улицы Абовяна до улицы Кохбаци, с улицы Арами до улицы Бюзанда. По проекту планируется восстановить архитектурный облик армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Предполагалось, что проект "Старый Ереван" стоимостью в $150 млн должен был быть завершен в 2010-2011 годах. Однако правительство заключило договор с "Multicontinental distribution" только в 2014 году из-за некоторых проблем. Строительные работы стартовали только в 2017 году.