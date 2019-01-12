Суббота, 12 Января 2019 13:03

АрмИнфо.. Иран готов приложить необходимые усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и обеспечения безопасности и стабильности в регионе, сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

"Иран всегда открыто заявлял, что любой конфликт вредит странам региона. Иран пережил восьмилетнюю войну и знает о ее последствиях. Конфликты и войны наносят людям также и моральный ущерб", - сказал посол.

Джахангирзаде отметил, что во время трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Турции в Стамбуле министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф открыто выразил позицию Ирана по этому вопросу, и страна не собирается отказываться от этой позиции.

Напомним, что по итогам шестой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции в октябре 2018 года была подписана Стамбульская декларация. Министры подчеркнули свои обязательства по принципам международного права, в частности, по принципам суверенитета, территориальной целостности, уважения к неприкосновенности признанных на международном уровне границ и их поддержки, а также решения всех споров мирным путем и невмешательства во внутренние вопросы. В этой связи, главы МИД еще раз подчеркнули необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе указанных выше принципов.