Суббота, 12 Января 2019 13:00

АрмИнфо. По положению на 09.00 12-го января в Армении автомобильные дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, перевал Варденяц закрыт для проезда автомобилей с прицепами, а для других транспортных средств он труднопроходим. В общинах Ашоцк и Амасия Ширакской области, а также на дорогах Апаран-Арагац, Спитак-Ванадзор и Ванадзор-Алаверди наблюдается гололедица. МЧС вновь призывает водителей использовать исключительно зимние шины.

Согласно данным Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, автомобильная дорога Степацминда - Ларс открыта только для легкого автомобильного транспорта.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия сообщает, что на российско-грузинской дороге скопились 158 грузовых, 79 легковых автомобилей и один автобус.