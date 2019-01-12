Суббота, 12 Января 2019 13:00

АрмИнфо."Ни для кого не секрет, что Армения задействовала "коньячную дипломатию" на международной арене и подкупила многих политиков". Как передает агентство "Тренд", об этом накануне на заседании кабинета министров заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что в прежние годы в Армении фактор взятки находился на первом месте во внешней политике Армении. "Поэтому считаю, что этот вопрос должен быть очень серьезно расследован соответствующими международными органами, и "политики", на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности. Наше требование заключается именно в этом. Если этого не произойдет, значит, ничего не меняется. Если этого не будет, значит, нынешние нелепые заявления некоторых международных организаций о справедливости и правах человека так и останутся нелепыми заявлениями. Если международные организации, поддерживавшие режим Саргсяна, его деяния, и закрывавшие на них глаза, хотят смыть свой грех, то должны признать, что в течение 20 лет находились в сговоре с преступниками, и, таким образом, в этих преступлениях есть и их рука, и их доля", - сказал президент Азербайджана. Между тем, как ранее сообщало BBC со ссылкой на доклад Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), азербайджанские власти с 2012 по 2014 год использовали секретную "черную кассу" для подкупа европейских политиков, приобретения предметов роскоши и отмывания денег. Всего через "черную кассу " было отмыто около $2,8 млрд долларов. Как говорится в расследовании, деньги в этой схеме предположительно поступали через четыре подставные компании, зарегистрированные в Британии. Большая часть денег была передана лоббистам, журналистам, политикам из европейских стран и бизнесменам, которые должны были отстаивать интересы азербайджанского правительства, говорится в докладе. Нет оснований утверждать, что все люди, получавшие деньги, знали об их происхождении, добавляют авторы доклада. Происхождение денег, поступавших в "черную кассу", остается до конца неясным, говорится в докладе. Однако есть основания утверждать, что "касса" была связана с семьёй президента Азербайджана Ильхама Алиева.