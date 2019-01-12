Суббота, 12 Января 2019 12:59

АрмИнфо. Неприятель знает и должен знать, что сегодня азербайджанская армия входит в число самых сильных армий в мировом масштабе, и в нынешнем году будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении. Об этом, как передает бакинское агентство "Тренд, накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"В то же время в прошлом году мы, конечно, уделяли большое внимание нашему военному потенциалу, и в этой сфере есть внушительные достижения. Боеспособность нашей армии растет, и нахчыванская операция наглядно подтвердила это. В результате успешной нахчыванской операции мы полностью контролируем 11 тысяч гектаров земли. Это была очень успешная операция. В то же время занятые высоты носят стратегический характер. Они позволяют нам полностью контролировать дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом. То есть, это событие - нахчыванская операция еще раз показывает, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией и любым путем восстановят свою территориальную целостность. Просто есть надежда на переговоры, поэтому пока мы считаем путь переговоров основным средством. Но при этом мы наращиваем военную мощь. Проделанная в прошлом году работа, связанная с боеспособностью, конечно, заслуживает очень высокой оценки", - заявил глава государства.

"В прошлом году мы проделали огромную работу по укреплению материально- технической базы нашей армии. На проведенном дважды военном параде мы продемонстрировали часть нашей техники. В их числе я, конечно, хотел бы особо отметить ракетные системы дальнего действия "Полонез" и "LORA". У противоположной стороны нет никакой возможности для защиты от этих систем. Эти системы, преодолев 300 и более километров, могут с высокой точностью и большой разрушительной силой уничтожить любую военную цель. Еще раз хочу сказать, что у противника нет ни одной военной цели, которую бы мы не могли уничтожить с высокой точностью. Приобретение данных систем, конечно, приумножает нашу военную мощь. В то же время нашу военную мощь приумножает приобретение в минувшем году новых беспилотных боевых летательных аппаратов. Конечно, приобретенные в последние годы системы противовоздушной и противоракетной обороны усиливают наш оборонный потенциал, а другие системы увеличивают нашу наступательную мощь. Это знают все. События, происходящие в военной сфере, ни для кого не являются секретом. Противоположная сторона - неприятель также знает и должен знать, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, и в нынешнем году будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении", - отметил глава государства.