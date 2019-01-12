Суббота, 12 Января 2019 12:58

АрмИнфо. Азербайджан использует, и будет использовать все средства для изоляции Армении до тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Об этом, как передает бакинское агентство "Тренд", заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то наша позиция остается неизменной. Этот вопрос должен найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, вооруженные силы Армении безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. Именно эти выражения нашли отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН. Начался процесс продолжения переговоров, несмотря на то, что на первоначальном этапе новое руководство Армении пыталось уклониться от них. Звучали даже мысли о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенной "Нагорно- Карабахской республикой". Мы сразу же отвергли такие попытки. Конечно, посредники, занимающиеся урегулированием конфликта, также никак не могли поддержать столь непонятный подход и высказали свое мнение. В итоге переговорный процесс был восстановлен. Уже состоялось несколько встреч министров иностранных дел, и переговоры проводятся между Арменией и Азербайджаном", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для переговорного процесса приемлем только этот формат. "Как вам известно, в минувшем году в Армении произошли большие перемены. Режим криминальной хунты, незаконно узурпировавший власть на протяжении двадцати лет, пал. И это естественно. Это - логический, горький конец криминального режима. Важную роль в данном вопросе, конечно, играет и захватническая политика Армении. Потому что именно из-за этой политики мы изолировали Армению от всех региональных проектов. Из-за этой оккупационной политики экономика Армении, можно сказать, развалилась. Армения переживает глубочайший демографический кризис, широкий размах получил процесс депопуляции, то есть, сокращения населения. Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики. Я никогда не скрывал этой политики и с различных трибун открыто заявлял, что мы используем, и будем использовать все средства для изоляции Армении. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Эта политика дала результаты, криминальный режим пал, и в Армении возникла новая ситуация", - добавил президент Азербайджана.