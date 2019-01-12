Суббота, 12 Января 2019 12:57

АрмИнфо.У здания детской филармонии "Маленькие певцы Армении" по адресу ул. Арами, 23 12 января проходит акция протеста. Около здания собрались дети, обучающиеся в филармонии, а также сотрудники филармонии.

Как заявил художественный руководитель и главный дирижер хора Тигран Экекян, давно было ясно и очевидно, что здание находится в плачевном состоянии. Руководство детской филармонии неоднократно обращалось в мэрию, но их многочисленные заявления так и не получили отклика.

В свою очередь, мэрия Еревана также отреагировала на проходящую у здания акцию протеста. В заявлении заместителя мэра Еревана Тиграна

Вирабяна отмечается, что проблема, связанная с аварийностью данного здания, всегда находилась в центре внимания муниципалитета, и с руководством детской филармонии проводились обсуждения по временному перемещению филармонии в другое здания. Также Вирабян отметил, что 11 января была достигнута договоренность с художественным руководителем и главным дирижером хора Тиграном Экекяном о выборе нового здания, в котором должна была временно функционировать детская филармония.

Отметим, что накануне вечером в центре Еревана обрушилась стена детской филармонии "Маленькие певцы Армении". На место происшествия выехала и.о. министра культуры Лилит Макунц, которая заявила, что будут предприняты все необходимые меры по восстановлению здания. Согласно данным МЧС, вследствие инцидента данный отрезок улицы Арами на некоторое время будет закрыт для транспорта. "Выяснилось, что по вышеупомянутому адресу обрушилась внешняя стена (примерно 35 кв. м) и частично потолок (около 20 кв. м) репетиционной комнаты, а также повреждены потолок приемной (на потолке и стене возникли трещины - около 1,5 кв. м). Обрушились также внешняя стена (около 18 кв. м) и потолок (около 20 кв. м) гостиного дома, примыкающего к зданию филармонии, на потолке и стене спальной появились трещины. Есть опасность обрушения остальной части", - сообщает МЧС, пообещав позже предоставить дополнительную информацию.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в Ереване предпринималась попытка по спасению данного здания, построенного в 18-ом столетии и находящегося в реестре охраняемых памятников. Были разработаны даже четыре варианта спасения, из которых выбор был сделан на четвертом. Однако пока шли обсуждения, стена здания, как отмечалось выше, обрушилась. В здании проводил занятия имеющий мировую известность детский хор "Маленькие певцы Армении". Как ранее рассказывали корреспонденту АрмИнфо родители учащихся и сотрудники школы, все началось со строительства непосредственно рядом с архитектурным памятником очередного элитного здания. Подрядчики, осуществляющие строительные работы, по словам преподавателей, нарушили все мыслимые и немыслимые строительные нормы, в результате чего фундамент старинного здания стал оседать, а на стенах образовались глубокие трещины.